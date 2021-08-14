Алексей Арестович: Украина не пойдет на прямые переговоры с республиками Донбасса
14 августа 2021, 11:39
Украина не пойдет на прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Алексей Арестович, спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании военного конфликта в Донбассе.
По словам Арестовича, Россия хочет, чтобы «мы напрямую общались» с ДНР и ЛНР. Украина не пойдет на такой шаг, поскольку он будет означать легализацию данных образований, отметил собеседник СМИ. Он заявил, что Киев придерживается позиции, согласно которой «переговорной стороной является РФ».
Украинские власти обвиняют Москву в развязывании вооруженного противостояния на территории Донбасса. Руководство России подобные утверждения опровергает.
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт с Украины Олег Жданов спрогнозировал, что Запад никогда не примет страну в НАТО.
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