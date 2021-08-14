Полковник ВСУ Олег Жданов: Запад никогда не примет Украину в НАТО
14 августа 2021, 10:51
Запад никогда не примет Украину в Североатлантический альянс. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.
Процитированный «ПолитНавигатором» специалист отметил, что он не тешит себя иллюзиями по поводу возможности присоединения Киева к НАТО. По словам Жданова, это не произойдет никогда.
Аналитик предрек, что бывшая советская республика и дальше останется пребывать в статусе партнера западного блока. «Потому что за союзника надо воевать, а за партнера воевать не надо»,- объяснил Олег Жданов.
Как сообщалось ранее в субботу, отставной полковник СБУ Олег Стариков указал на то, что американские системы Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет.
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