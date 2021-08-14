Отставной полковник СБУ Стариков: американские системы Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет

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14 августа 2021, 09:43

Военный на фоне комплекса Patriot, Jens Büttner / globallookpress.com

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет. На это в разговоре со СМИ указал военный эксперт, отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

Некоторое время назад с предложением о размещении на украинской территории систем Patriot выступил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

Процитированный «ПолитНавигатором» Олег Стариков назвал американские комплексы «старьем» и «обыкновенными железками», которые не способны повысить реальную боеспособность армии бывшей советской республики. По словам собеседника журналистов, Patriot не могут защитить Украину от российских крылатых ракет, поскольку данные снаряды передвигаются на высоте меньше пятидесяти метров. «А этот комплекс берет свыше пятидесяти метров»,- отметил Стариков.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский публицист Лариса Волошина высказала точку зрения, согласно которое завершение газопровода «Северный поток — 2» развязывает Москве руки для «полномасштабной войны с Украиной».

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