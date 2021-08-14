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14 августа 2021, 08:12

Строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Достройка газопровода «Северный поток — 2» развязывает Российской Федерации руки для «полномасштабной войны с Украиной». Соответствующую точку зрения высказала Лариса Волошина, киевский публицист.

Некоторое время назад власти Соединенных Штатов и Германии пришли к договоренности, которая позволяют завершить «Северный поток — 2» без дополнительных санкций против его строителей. Как пишет «ПолитНавигатор», Лариса Волошина обратила внимание на то, что в соглашении между Вашингтоном и Берлином не предусмотрены меры, «если Москва будет усиливать агрессию». Завершение газопровода развязывает РФ руки для «полномасштабной войны с Украиной», сделала вывод публицист.

Официальный Киев и западные государства обвиняют Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. В Москве подобные утверждения отрицают.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Владимир Джабаров озвучил прогноз, согласно которому в случае размещения на Украине американских средств ПВО может разгореться новый Карибский кризис.

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