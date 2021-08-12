Российский сенатор Джабаров: в случае размещения на Украине американских ПВО может разгореться новый Карибский кризис

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12 августа 2021, 12:10 Источник: «Украина.ру»

Российский сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

В случае размещения на Украине американских средств противовоздушной обороны может разгореться новый Карибский кризис. С соответствующим предупреждением выступил российский сенатор Владимир Джабаров.

Некоторое время назад украинский вице-премьер Алексей Резников призвал Соединенные Штаты развернуть на территории бывшей советской республики свои ПВО. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, реализация подобного сценария угрожала бы национальной безопасности РФ, что вынудило бы Москву принять ответные меры. Данная ситуация может спровоцировать возникновение нового Карибского кризиса, отметил сенатор.

Как сообщалось ранее в четверг, китайский портал Sina написал, что «ВМС Украины все еще находятся на стадии комариного флота», несмотря на помощь со стороны НАТО.

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