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12 августа 2021, 10:58 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

«ВМС Украины все еще находятся на стадии комариного флота», несмотря на содействие со стороны Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Сетевое издание Sina указало на помощь Соединенных Штатов, Великобритании и других членов НАТО в восстановлении военно-морского флота бывшей советской республики. При этом портал констатировал, что пока западным государствам удалось достичь весьма ограниченных успехов в данной области.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sina отмечается, что «ВМС Украины все еще находятся на стадии комариного флота», несмотря на помощь альянса. Как предрек китайский сайт, в ближайшем будущем Киеву вряд ли удастся потеснить РФ в Черном море, на что рассчитывает Запад.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский эксперт Сергей Белашко высказал прогноз, согласно которому в стране может разгореться «гражданская война» по сценарию Гаити.

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