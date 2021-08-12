Киевский политолог Белашко: на Украине может вспыхнуть «гражданская война» по сценарию Гаити

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12 августа 2021, 10:25

Украинские полицейские, Str / globallookpress.com

На Украине может вспыхнуть «гражданская война» по сценарию Гаити. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил Сергей Белашко, киевский политолог.

Эксперт отметил, что силовые структуры бывшей советской республики «открыто конкурируют между собой, дело доходит чуть ли не до перестрелок». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Белашко, на Украине может реализоваться сценарий, претворенный в жизнь на Гаити, где армия и полиция «фактически устроили гражданскую войну», борясь за контроль над таможней и налоговой системой.

Ранее в четверг сообщалось, что бывший глава украинской Службы безопасности Игорь Смешко высказал точку зрения, согласно которой страна «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений.

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