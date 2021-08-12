Экс-глава СБУ Смешко: Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений
12 августа 2021, 07:47
Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Игорь Смешко, бывший руководитель Службы безопасности Украины.
Как информирует сайт «ПолитНавигатор», Смешко указал на то, что белорусская «военная машина интегрирована в военную машину РФ». По словам собеседника журналистов, Украина «опоясана подковой единого фронта» Союзного государства. Экс-глава СБУ полагает, что его страна может быть атакована с трех направлений.
Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона опровергает подобные утверждения как бездоказательные.
Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что военные РФ могли применить комплексы РЭБ против украинских дронов Bayraktar TB2, летавших возле границ Крыма.
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