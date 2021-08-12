Аргументы Недели В мире 13+

Экс-глава СБУ Смешко: Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений

, 07:47

Экс-глава СБУ Смешко: Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Игорь Смешко, бывший руководитель Службы безопасности Украины.

Как информирует сайт «ПолитНавигатор», Смешко указал на то, что белорусская «военная машина интегрирована в военную машину РФ». По словам собеседника журналистов, Украина «опоясана подковой единого фронта» Союзного государства. Экс-глава СБУ полагает, что его страна может быть атакована с трех направлений.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы. Российская сторона опровергает подобные утверждения как бездоказательные.

Ранее в четверг портал Avia.pro написал, что военные РФ могли применить комплексы РЭБ против украинских дронов Bayraktar TB2, летавших возле границ Крыма.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Киевский политолог Белашко: на Украине может вспыхнуть «гражданская война» по сценарию Гаити

Киевский политолог Белашко: на Украине может вспыхнуть «гражданская война» по сценарию Гаити

На Украине может вспыхнуть «гражданская война» по сценарию Гаити. Соответствующий вариант развития событий в разговоре с представителями СМИ допустил Сергей Белашко, киевский политический эксперт.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью