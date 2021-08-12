Avia.pro: российские военные могли применить комплексы РЭБ против украинских Bayraktar TB2, летавших возле границ Крыма

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2021, 07:26 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Российские военные могли применить комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против украинских беспилотников Bayraktar TB2, летавших возле границ Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад Bayraktar TB2 были замечены рядом с государственными рубежами РФ. Сайт процитировал сообщение украинской стороны, утверждающей, что дроны выдержали испытание средствами радиоэлектронного подавления. На этом основании ресурс предположил, что против аппаратов могли быть применены российские системы РЭБ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал прогноз, согласно которому через десять лет в республиках Донбасса будут жить только граждане РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости