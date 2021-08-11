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Политолог Ищенко: через десять лет в республиках Донбасса будут жить только граждане России

, 17:11

Политолог Ищенко: через десять лет в республиках Донбасса будут жить только граждане России
Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Через десять лет в самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут жить только граждане Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт назвал раздачу паспортов РФ населению республик Донбасса «значительно более серьезным подходом», чем гипотетическая военная помощь Москвы данным территориям. По словам Ищенко, выступившего в эфире YouTube-канала PolitWera, «все прекрасно понимают», что через десять лет в ДНР и ЛНР будут жить только российские граждане.

Ранее в среду сообщалось, что украинский вице-премьер Алексей Резников обвинил Москву в «фактической оккупации» Азовского моря.

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Вице-премьер Украины Резников: Россия «де-факто оккупировала Азовское море»

Вице-премьер Украины Резников: Россия «де-факто оккупировала Азовское море»

Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины, обвинил Россию в «фактической оккупации» Азовского моря. С соответствующим заявлением вице-премьер выступил в ходе своего визита в Соединенные Штаты.

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