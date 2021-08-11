Вице-премьер Украины Резников: Россия «де-факто оккупировала Азовское море»

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11 августа 2021, 15:39

Вице-премьер Украины Алексей Резников, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Алексей Резников, заместитель главы правительства Украины, обвинил Российскую Федерацию в «фактической оккупации» Азовского моря. С соответствующим заявлением вице-премьер выступил в ходе своего визита в Соединенные Штаты.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Резникова, Россия «де-факто оккупировала Азовское море» и «полностью милитаризовала» Черное.

Представитель официального Киева также выразил беспокойство по поводу «действий РФ, направленных на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия».

Украинские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях и шагах Москвы. Российская сторона отрицает подобные утверждения как бездоказательные.

Ранее в среду сообщалось, что киевский аналитик Руслан Бортник озвучил мнение, согласно которому украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде».

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