Киевский политолог Бортник: украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде»
11 августа 2021, 12:34
Украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил некоторое время назад Руслан Бортник, киевский политолог.
По словам эксперта, действия центральных властей в Киеве говорят о том, что они бы не спешили принимать обратно Донецк и Луганск, даже если бы те «капитулировали». Как заявил Бортник, украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде», несмотря на то, что возвращение региона привело бы к росту ВВП страны и «снятию очень многих кризисов».
Ранее в среду сообщалось, что журналист Александр Сладков высказал мнение, согласно которому киевское руководство изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России.
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