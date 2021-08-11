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Киевский политолог Бортник: украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде»

, 12:34

Киевский политолог Бортник: украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде»
Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде». Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил некоторое время назад Руслан Бортник, киевский политолог.

По словам эксперта, действия центральных властей в Киеве говорят о том, что они бы не спешили принимать обратно Донецк и Луганск, даже если бы те «капитулировали». Как заявил Бортник, украинским элитам «Донбасс не нужен ни в каком виде», несмотря на то, что возвращение региона привело бы к росту ВВП страны и «снятию очень многих кризисов».

Ранее в среду сообщалось, что журналист Александр Сладков высказал мнение, согласно которому киевское руководство изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России.

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