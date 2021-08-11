Военкор Сладков: киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России
11 августа 2021, 11:44
Киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Александр Сладков, отечественный военный корреспондент.
Журналист прокомментировал недавнее заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, призвавшего Соединенные Штаты разместить на территории бывшей советской республики свои средства ПВО.
Процитированный «Русской весной» Сладков отметил, что Украина устами Резникова попросила «ввести ее в искусственную политическую и экономическую кому». Военкор добавил, что киевская власть изо всех сил пытается превратить свою страну в реального врага РФ.
Как сообщалось ранее в среду, украинский эксперт Михаил Погребинский допустил, что президент Владимир Зеленский «может дать команду затеять войнушку».
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