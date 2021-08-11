Военкор Сладков: киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага России

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2021, 11:44

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

Киевская власть изо всех сил пытается превратить Украину в реального врага Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Александр Сладков, отечественный военный корреспондент.

Журналист прокомментировал недавнее заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова, призвавшего Соединенные Штаты разместить на территории бывшей советской республики свои средства ПВО.

Процитированный «Русской весной» Сладков отметил, что Украина устами Резникова попросила «ввести ее в искусственную политическую и экономическую кому». Военкор добавил, что киевская власть изо всех сил пытается превратить свою страну в реального врага РФ.

Как сообщалось ранее в среду, украинский эксперт Михаил Погребинский допустил, что президент Владимир Зеленский «может дать команду затеять войнушку».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости