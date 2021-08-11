Киевский политолог Погребинский: президент Украины Зеленский «может дать команду затеять войнушку»

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11 августа 2021, 08:33 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский «может дать команду затеять войнушку». Соответствующий вариант развития событий в разговоре с российскими журналистами допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт спрогнозировал, что «вал проблем» на Украине - финансовых, экономических, социальных - будет только нарастать. По словам Погребинского, в связи с этим есть вероятность того, что Зеленский «может дать команду затеять войнушку». Такое решение глава государства может принять, руководствуясь принципом «если погибать, то с музыкой», объяснил аналитик.

Ранее в среду сообщалось, что бывший руководитель украинского МИД Владимир Огрызко заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе.

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