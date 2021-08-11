Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании войны в Донбассе
11 августа 2021, 07:52
Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД, заявил о вине «коллективного Запада» в развязывании военного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу Огрызко высказался в беседе с журналистами.
По словам экс-министра, процитированного «ПолитНавигатором», «95% того, что произошло на Украине, лежит на совести коллективного Запада». Согласно точке зрения собеседника СМИ, Россия «воспользовалась» тем, что западные государства не готовы были «серьезно реагировать» на ее действия.
Официальный Киев обвиняет РФ в «агрессии» в Донбассе. В Москве подобные утверждения опровергают.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что ветеран ополчения самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко озвучил мнение, по которому Европа боится принимать Украину в НАТО.
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