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10 августа 2021, 15:56 Источник: «ПолитЭксперт»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Европа боится принимать Украину в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил Андрей Марочко, ветеран ополчения самопровозглашенной ЛНР.

Марочко прокомментировал заявление киевского политолога Вадима Карасева, полагающего, что Германия и Франция не берут Украину в НАТО и Евросоюз, так как испытывают страх перед ее военной мощью.

Ветеран ЛНР согласился с тем, что Европа боится принимать Украину в альянс. По словам Андрея Марочко, причина заключается в том, что бывшую советскую республику воспринимают в качестве «обезьяны с гранатой». На Западе не знают, чего ждать от Киева, добавил собеседник интернет-издания «ПолитЭксперт».

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ДНР нанесли ракетный удар по автокрану украинской армии под Донецком и уничтожили одного киевского военного.

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