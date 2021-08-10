Бойцы ДНР нанесли ракетный удар по автокрану ВСУ под Донецком и уничтожили одного украинского военного
10 августа 2021, 15:27
Бойцы самопровозглашенной ДНР нанесли ракетный удар по автокрану Вооруженных сил Украины под Донецком и уничтожили одного киевского военнослужащего. Соответствующая информация появилась в СМИ.
Портал «Русская весна» пишет, ссылаясь на сведения украинской стороны, что на минувших выходных силы ДНР обстреляли из противотанкового ракетного комплекса автокран, находившийся на позициях 58-й бригады ВСУ в районе поселка Пески. В результате данной атаки погиб один военный, еще один был ранен.
Как сообщалось ранее во вторник, эксперт с Украины Игорь Козий заявил, что Россия взяла курс на «полную аннексию» республик Донбасса.
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