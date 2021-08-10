Украинский военный аналитик Козий: Россия взяла курс на «полную аннексию» ДНР и ЛНР

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10 августа 2021, 12:21

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация взяла курс на «полную аннексию» самопровозглашенных республик Донбасса. С соответствующим утверждением выступил Игорь Козий, украинский военный аналитик.

Эксперт назвал «очевидным» то, что Москва якобы собралась провести «полную аннексию» ДНР и ЛНР - «путем отсоединения этих территорий не территориально, а политически». По мнению Козия, процитированного «ПолитНавигатором», РФ в настоящий момент создает в Донбассе условия для проведения референдума по сценарию, который был реализован в 2014 году в Крыму.

Согласно позиции официального Киева, на России лежит ответственность за развязывание вооруженного конфликта в Донбассе. В Москве подобные обвинения опровергают.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский генерал Геннадий Москаль заявил о страхе президента страны Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным.

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