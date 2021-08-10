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Украинский генерал Москаль заявил о страхе Зеленского перед президентом России Владимиром Путиным

, 11:43

Украинский генерал Москаль заявил о страхе Зеленского перед президентом России Владимиром Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Украинский генерал, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил о страхе президента Владимира Зеленского перед российским лидером Владимиром Путиным. По данному вопросу Москаль высказался в разговоре с журналистами.

Собеседник СМИ назвал Зеленского «трусоватым». По словам Геннадия Москаля, процитированного российским порталом «Украина.ру», президент бывшей советской республики боится Путина, поэтому «найдет кучу причин», чтобы не ехать на переговоры в Москву.

Как сообщалось ранее во вторник, отечественный телеведущий Владимир Соловьев спрогнозировал, что украинские власти «попытаются начать войну в Донбассе» в текущем месяце.

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