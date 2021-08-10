Телеведущий Соловьев: власти Украины в августе «попытаются начать войну в Донбассе»
10 августа 2021, 09:39
Киевское руководство в августе предпримет попытку обострения ситуации в Донбассе. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад отечественный телевизионный ведущий Владимир Соловьев.
Журналист предрек в эфире своей программы на канале «Россия 1», что в текущем месяце власти Украины «попытаются начать войну в Донбассе». По словам Соловьева, в Киеве рассчитывают на то, что с помощью эскалации вооруженного конфликта можно будет вынудить Европу ввести санкции, которые сделают невозможным завершение газопровода «Северный поток — 2».
Ранее во вторник портал Avia.pro написал, что американцы могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов армии страны по самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
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