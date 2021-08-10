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Avia.pro: США могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов ВСУ по республикам Донбасса

, 07:35 Источник: Avia.pro

Avia.pro: США могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов ВСУ по республикам Донбасса
Системы HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Соединенные Штаты могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов армии страны по самопровозглашенным республикам Донбасса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад на Украину прибыли два американских военно-транспортных самолета. Согласно имеющимся предположениям, США могли доставить реактивные системы залпового огня HIMARS, предназначенные для ударов Вооруженных сил Украины по ДНР и ЛНР. Вероятность того, что устаревшие средства ПВО республик смогут сбить ракеты, выпущенные HIMARS, «крайне мала», отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «реальным преступлением» присоединение Крыма к России.

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