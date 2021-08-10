Avia.pro: США могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов ВСУ по республикам Донбасса

Соединенные Штаты могли перебросить на Украину ракетные системы для ударов армии страны по самопровозглашенным республикам Донбасса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.
Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад на Украину прибыли два американских военно-транспортных самолета. Согласно имеющимся предположениям, США могли доставить реактивные системы залпового огня HIMARS, предназначенные для ударов Вооруженных сил Украины по ДНР и ЛНР. Вероятность того, что устаревшие средства ПВО республик смогут сбить ракеты, выпущенные HIMARS, «крайне мала», отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «реальным преступлением» присоединение Крыма к России.
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