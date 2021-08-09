Украинский вице-премьер Резников назвал «реальным преступлением» вхождение Крыма в состав России

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9 августа 2021, 15:07

Вице-премьер Украины Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova / globallookpress.com

Заместитель главы правительства Украины Алексей Резников назвал «реальным преступлением» вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. По данному вопросу вице-премьер высказался в беседе со СМИ.

По мнению процитированного «ПолитНавигатором» Резникова, Москва должна признать, что присоединение Крыма было «реальным преступлением», которое не принесло РФ никакой пользы. Если это будет отражено «во внутреннем дискурсе», россияне постепенно начнут менять свое отношение к вхождению Крыма в состав страны, отметил украинский чиновник.

Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам местного референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил полуостров «оккупированным».

Ранее в понедельник сообщалось, что лидер самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ответил на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.

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