Глава ДНР Пушилин ответил Зеленскому: «Донбасс всегда будет русским»
9 августа 2021, 12:16
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ответил на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе. По данному вопросу Пушилин высказался в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.
Зеленский заявил некоторое время назад, что пророссийским жителям Донбасса следует «искать себе место в РФ». Руководитель ДНР назвал позицию украинского лидера абсурдной.
«Я здесь родился, вырос, мои родители всю жизнь здесь провели, почему я должен куда-то уезжать? Этого не будет», – отметил Денис Пушилин.
Он добавил, что «Донбасс всегда будет русским».
Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения Александр Матюшин озвучил точку зрения, согласно которой ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» назад в состав Украины.
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