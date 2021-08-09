Глава ДНР Пушилин ответил Зеленскому: «Донбасс всегда будет русским»

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9 августа 2021, 12:16

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ответил на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе. По данному вопросу Пушилин высказался в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Зеленский заявил некоторое время назад, что пророссийским жителям Донбасса следует «искать себе место в РФ». Руководитель ДНР назвал позицию украинского лидера абсурдной.

«Я здесь родился, вырос, мои родители всю жизнь здесь провели, почему я должен куда-то уезжать? Этого не будет», – отметил Денис Пушилин.

Он добавил, что «Донбасс всегда будет русским».

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран ополчения Александр Матюшин озвучил точку зрения, согласно которой ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» назад в состав Украины.

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