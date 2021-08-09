Ветеран ополчения Матюшин: ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» обратно в состав Украины
9 августа 2021, 11:33
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» обратно в состав Украины. Соответствующую точку зрения озвучил ветеран ополчения Донбасса Александр Матюшин.
По его словам, жители республик не смогут простить Украину, которая принесла «множество разрушений, страданий», даже если в Киеве к власти придет «некое нам союзное правительство». Назад ДНР и ЛНР «запихнуть» невозможно, отметил Матюшин в эфире YouTube-канала PolitWera.
Как сообщалось ранее, политический эксперт Юрий Кот заявил, что украинский юго-восток «очень хочет» пойти по пути Крымского полуострова, который в 2014 году стал частью России.
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