Ветеран ополчения Матюшин: ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» обратно в состав Украины

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9 августа 2021, 11:33

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР невозможно «запихнуть» обратно в состав Украины. Соответствующую точку зрения озвучил ветеран ополчения Донбасса Александр Матюшин.

По его словам, жители республик не смогут простить Украину, которая принесла «множество разрушений, страданий», даже если в Киеве к власти придет «некое нам союзное правительство». Назад ДНР и ЛНР «запихнуть» невозможно, отметил Матюшин в эфире YouTube-канала PolitWera.

Как сообщалось ранее, политический эксперт Юрий Кот заявил, что украинский юго-восток «очень хочет» пойти по пути Крымского полуострова, который в 2014 году стал частью России.

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