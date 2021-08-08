Политолог Юрий Кот: юго-восток Украины «очень хочет» войти в состав России по примеру Крыма

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8 августа 2021, 18:14 Источник: «Украина.ру»

Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма к России, Nikolay Titov / globallookpress.com

Юго-восток Украины «очень хочет» войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил политолог Юрий Кот.

Эксперт отметил, сославшись на результаты «закрытых опросов по Украине», что «юго-восток очень хочет пойти по пути Крыма, стать частью России». Из слов Кота, давшего интервью интернет-изданию «Украина.ру», следует, что пророссийские настроения, в частности, сильны в таких регионах, как Харьков, Одесса, Херсон, Николаев, Днепр.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Юрий Кот озвучил прогноз, согласно которому «Донбасс в любом случае станет частью России».

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