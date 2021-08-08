Украинский политолог Юрий Кот: «Донбасс в любом случае станет частью России»

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8 августа 2021, 16:38 Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Донбасс в любом случае станет частью Российской Федерации. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Юрий Кот, украинский политолог.

«Донбасс в любом случае станет частью России. В любом случае это произойдет. Люди этого хотят. Если бы в Донбассе сейчас провели референдум, там за присоединение к РФ высказались бы еще больше людей, чем в Крыму в 2014 году», - отметил Кот.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер делегации Украины на переговорах по Донбассу Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому киевские подразделения перейдут к «широкомасштабным действиям» против самопровозглашенных ДНР и ЛНР только в том случае, если данный сценарий «навяжет» Москва.

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