Спикер делегации Украины на переговорах по Донбассу Арестович: «Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении»

Киевские подразделения перейдут к «широкомасштабным действиям» против самопровозглашенных ДНР и ЛНР только в том случае, если данный сценарий «навяжет» Россия. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Алексей Арестович, спикер делегации Украины на переговорах о мирном урегулировании в Донбассе.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, «есть математика, которая показывает, что ситуация не в нашу пользу». «Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении», - отметил собеседник журналистов.
Официальный Киев обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте на территории Донбасса. Власти РФ данные утверждения опровергают.
Ранее в воскресенье сообщалось, что представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о готовности бойцов республики уничтожать украинских военных ради защиты гражданского населения.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости