Спикер делегации Украины на переговорах по Донбассу Арестович: «Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении»

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8 августа 2021, 15:55

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевские подразделения перейдут к «широкомасштабным действиям» против самопровозглашенных ДНР и ЛНР только в том случае, если данный сценарий «навяжет» Россия. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Алексей Арестович, спикер делегации Украины на переговорах о мирном урегулировании в Донбассе.



По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, «есть математика, которая показывает, что ситуация не в нашу пользу». «Мы не можем сокрушить российскую армию в наступлении», - отметил собеседник журналистов.

Официальный Киев обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте на территории Донбасса. Власти РФ данные утверждения опровергают.

Ранее в воскресенье сообщалось, что представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о готовности бойцов республики уничтожать украинских военных ради защиты гражданского населения.

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