Басурин заявил о готовности бойцов ДНР уничтожать военных Украины для защиты мирного населения

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8 августа 2021, 15:32

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о готовности бойцов самопровозглашенной республики уничтожать украинских военных ради защиты гражданского населения. Видео с комментарием Басурина опубликовано в Telegram-канале журналиста Андрея Руденко.

Представитель Народной милиции отметил, что некоторое время назад были подавлены огневые точки, с которых Вооруженные силы Украины наносили удары по Горловке и Старомихайловке. По словам Басурина, бойцы ДНР готовы и дальше уничтожать военных ВСУ с целью защиты мирных жителей.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Николай Маломуж озвучил точку зрения, согласно которой на киевских властях лежит ответственность за территориальные потери, понесенные страной в 2014 году.

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