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8 августа 2021, 14:53

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

На киевских властях лежит ответственность за территориальные потери Украины, понесенные ею в 2014 году. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил украинский генерал Николай Маломуж.

Он отметил, что политические деятели, «которые пришли с Майданом», должны были обнародовать «мощную программу» по Крыму и Донбассу «с эффективными наработками в плане экономики, социального обеспечения, защиты культуры, гармонии народов». По словам Маломужа, этому Киев предпочел силовой вариант взаимодействия с русскоязычными регионами, чем «спровоцировал взрыв».

«Мы пошли глупым, агрессивным сценарием и так потеряли Крым и Донбасс», - процитировало генерала российское интернет-издание «Народные Новости».

Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский эксперт Сергей Быков заявил, что РФ «отгрызла» у соседней страны «печень в виде части Донбасса» и «вырвала крымское сердце».

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