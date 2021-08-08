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8 августа 2021, 12:50

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация «отгрызла» у Украины «печень в виде части Донбасса» и «вырвала крымское сердце». С соответствующим заявлением выступил Сергей Быков, киевский политолог.

Эксперт выразил согласие с мнением украинского президента Владимира Зеленского, отметившего некоторое время назад, что пророссийским жителям Донбасса следует «искать себе место в РФ». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Быкова, эти люди являются соучастниками «агрессии», того, что Москва «отгрызла» у Украины «печень в виде части Донбасса» и «вырвала крымское сердце».

Официальный Киев обвиняет Россию в «оккупации» Крыма и «агрессии» на востоке Украины. Согласно официальной позиции РФ, она не является участницей вооруженного конфликта в Донбассе, а полуостров вошел в состав страны в соответствии с международными юридическими нормами.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский правозащитник Павел Лисянский спрогнозировал «поглощение» самопровозглашенных ДНР и ЛНР со стороны России.

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