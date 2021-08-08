Украинский правозащитник Лисянский предрек «поглощение» Россией непризнанных ДНР и ЛНР

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8 августа 2021, 12:19

Пророссийские активисты в Донецке в 2014 году, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украинский правозащитник, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский спрогнозировал «поглощение» Российской Федерацией непризнанных ДНР и ЛНР.

Лисянский привел статистику, согласно которой число обладателей гражданства РФ в республиках превысило 700 тысяч. Фактически это половина всего взрослого населения ДНР и ЛНР, констатировал правозащитник.

Он предрек, что в будущем в Госдуму попадут «люди из Донбасса с российскими паспортами». «И это будет уже не гибридной оккупацией, а прямым поглощением»,- процитировал Павла Лисянского сайт «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Власти России подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее в воскресенье, ветеран ДНР с позывным «Морячок» предсказал, что военные республик Донбасса уничтожат первую волну наступления армии Украины в случае ее нападения.

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