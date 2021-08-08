Ветеран ДНР «Морячок»: военные республик Донбасса уничтожат первую волну наступления ВСУ в случае нападения Киева
8 августа 2021, 11:47
Военные самопровозглашенных республик Донбасса уничтожат первую волну наступления Вооруженных сил Украины в случае нападения Киева. Соответствующий прогноз озвучил ветеран ДНР с позывным «Морячок».
Он отметил в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса», что противник «провоцирует всеми путями». При этом «Морячок» предсказал, что подразделения ВСУ ждут большие потери, если они нападут на республики.
«Наши ребята ждут этого. Первая волна наступления будет уничтожена. Хотят трупов — пусть идут», — заявил ветеран.
Как сообщалось ранее сегодня, представитель киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович спрогнозировал, что в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР начнется «кровавая бойня» с участием российских войск.
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