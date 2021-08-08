Арестович: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР в Донбассе начнется «кровавая бойня» с участием войск России

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8 августа 2021, 09:25

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае наступления Украины на ДНР и ЛНР в Донбассе начнется «кровавая бойня» с участием российских войск. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании конфликта на территории Донбасса.

Как пишет сайт «ПолитНавигатор», Арестович в разговоре с журналистами высказал точку зрения, согласно которой помехой для проведения наступательной операции против республик Донбасса является то, что в этом случае украинская армия столкнется «непосредственно с войсками РФ». Реализация данного сценария приведет к началу «кровавой бойни», от которой пострадает гражданское население, предсказал собеседник СМИ.

Официальный Киев обвиняет Москву в развязывании вооруженного противостояния в Донбассе. Российская сторона подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что украинский политик Максим Гольдарб предрек возможный раздел страны между ее соседями.

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