Киевский политик Гольдарб предсказал возможный раздел Украины между ее соседями

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5 августа 2021, 15:43

Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Киевский политический деятель Максим Гольдарб спрогнозировал возможный раздел Украины между соседями бывшей советской республики. По данному вопросу он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Гольдарб заявил, что не верит «в единую Украину». «Ее разрушили и делают все для того, чтобы ее разрушать дальше - по языковому признаку, по вере, по национальности, по месту рождения», - отметил политик.

Он предсказал, что страна может быть разделена между соседями. «Свои мысли» по поводу украинских территорий имеются, в частности, у Польши, Венгрии и Румынии, указал Максим Гольдарб.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Алексей Арестович назвал «катастрофой» и «добровольной стрельбой себе в голову» борьбу с русской культурой на Украине.

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