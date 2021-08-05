Арестович назвал «катастрофой» и «добровольной стрельбой себе в голову» борьбу с русской культурой на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

5 августа 2021, 15:17

Спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович, фото с его страницы в Facebook

Спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе Алексей Арестович раскритиковал принудительную украинизацию, осуществляемую в бывшей советской республике. По данному вопросу Арестович высказался в разговоре со СМИ.

Собеседник журналистов назвал одной из главных ошибок команды президента Владимира Зеленского то, что она продолжила языковую и культурную политику, которая реализовывалась при его предшественнике Петре Порошенко. Алексей Арестович назвал борьбу с русской культурой на Украине «катастрофой» и «добровольной стрельбой себе в голову».

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, «надо быть полными, безоговорочными кретинами», чтобы «ссорить свое общество между собой».

Как сообщалось ранее, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что «наступление на русский язык ведут враги Украины».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости