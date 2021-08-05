Арестович назвал «катастрофой» и «добровольной стрельбой себе в голову» борьбу с русской культурой на Украине
5 августа 2021, 15:17
Спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе Алексей Арестович раскритиковал принудительную украинизацию, осуществляемую в бывшей советской республике. По данному вопросу Арестович высказался в разговоре со СМИ.
Собеседник журналистов назвал одной из главных ошибок команды президента Владимира Зеленского то, что она продолжила языковую и культурную политику, которая реализовывалась при его предшественнике Петре Порошенко. Алексей Арестович назвал борьбу с русской культурой на Украине «катастрофой» и «добровольной стрельбой себе в голову».
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Арестовича, «надо быть полными, безоговорочными кретинами», чтобы «ссорить свое общество между собой».
Как сообщалось ранее, киевский журналист Дмитрий Гордон заявил, что «наступление на русский язык ведут враги Украины».
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