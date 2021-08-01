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Киевский журналист Гордон: «Наступление на русский язык ведут враги Украины»

, 18:16

Киевский журналист Гордон: «Наступление на русский язык ведут враги Украины»
Акция в украинском Северодонецке, Oleksii Kovalov / globallookpress.com

На Украине реализуется «глубоко ущербная» языковая политика, которая разрывает страну на части. Соответствующую точку зрения на видео, опубликованном на личном YouTube-канале, высказал Дмитрий Гордон, журналист из Киева.

«Наступление на русский язык ведут враги Украины»,- отметил Гордон.

Он констатировал, что большинство населения бывшей советской республики говорит по-русски, «хотим мы того или нет». По словам журналиста, навязывая жителям страны украинский, власти озлобляют людей и сталкивают их по языковому признаку.

Дмитрий Гордон выступил за то, чтобы условия для развития украинского языка создавались «не насильственными обращениями в веру», а с помощью экономических рычагов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что киевский политолог Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крымского полуострова к РФ.

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