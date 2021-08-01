Киевский политолог Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крыма к России

Аргументы Недели → В мире 13+

1 августа 2021, 15:48

Крымское побережье, Serguei Fomine / globallookpress.com

Киевский политолог Максим Яли заявил о вине украинских националистов в присоединении Крымского полуострова к Российской Федерации. Высказывание эксперта приведено в материале, размещенном в интернете.

Яли отметил, что после победы Евромайдана в феврале 2014 года на трибуну в Верховной Раде «выскочили» националисты вроде Ирины Фарион и Олега Тягнибока, которые «начали кричать о языке и так далее». По словам процитированного «ПолитНавигатором» аналитика, подобные заявления сформировали негативное отношение крымчан к Украине, что помогло Москве присоединить регион.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский эксперт Виктор Таран озвучил точку зрения, согласно которой «Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости