Украинский политолог Таран: «Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад»

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1 августа 2021, 14:18 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Serhii Hudak / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский не может предъявить избирателям серьезные успехи в экономической сфере. Об этом заявил Виктор Таран, украинский политолог.

Как отметил эксперт, «Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад». Предыдущему главе государства указывали на то, что решения киевской власти вроде создания Православной церкви Украины «на хлеб не намажешь», напомнил Таран. По словам аналитика, «то же самое сейчас можно забросить и Зеленскому» с его проектом «Большое строительство».

Как сообщалось ранее сегодня, американист Эдуард Лозанский высказал мнение, согласно которому Владимир Зеленский попытается втянуть США в противостояние с Россией, способное привести к Третьей мировой войне.

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