Американист Лозанский: Зеленский попытается втянуть США в конфликт с Россией, который может привести к Третьей мировой

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1 августа 2021, 09:30 Источник: «Известия»

Президент Украины Владимир Зеленский, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попытается втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Российской Федерацией, который может привести к Третьей мировой войне. Такое мнение высказал американист Эдуард Лозанский.

В конце августа Зеленский должен провести переговоры с главой США Джо Байденом. Как отметил Лозанский, украинский лидер отправится на встречу, чтобы попытаться продолжить игру «хвост виляет собакой» с целью втягивания Вашингтона в конфликт с Москвой. Из слов эксперта следует, что данное противостояние может привести к Третьей мировой.

Ранее сегодня сообщалось, что глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением, согласно которому Владимир Зеленский «превращает Украину в террористическую организацию».

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