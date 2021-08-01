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Глава ЛНР Пасечник: Зеленский «превращает Украину в террористическую организацию»

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Глава ЛНР Пасечник: Зеленский «превращает Украину в террористическую организацию»
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский «превращает Украину в террористическую организацию». Соответствующую точку зрения высказал Леонид Пасечник, глава самопровозглашенной ЛНР.

Пасечник прокомментировал подписание Зеленским закона о создании в стране национального сопротивления. По словам президента, «мероприятия национального сопротивления будут осуществляться» в том числе на неподконтрольных Украине территориях в Донбассе.

Как отметил процитированный «Русской весной» Леонид Пасечник, Киев не оставляет попыток военного решения конфликта с ДНР и ЛНР. Владимир Зеленский «превращает Украину в террористическую организацию», добавил руководитель республики.

Ранее в воскресенье портал Avia.pro сообщил, что силы ДНР начали нести большие потери из-за новой тактики киевских подразделений в Донбассе.

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