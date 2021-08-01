Avia.pro: военные ДНР начали нести большие потери из-за новой тактики армии Украины в Донбассе

Военные самопровозглашенной ДНР начали нести большие потери из-за новой тактики Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Сайт Avia.pro пишет, что ВСУ начали применять новую тактику. Она предполагает артиллерийские удары со значительного расстояния по крупным позициям противника на прифронтовых участках. Огонь при этом корректируется с помощью беспилотников.
В процитированной публикации отмечается, что силы ДНР несут большие потери из-за использования данной тактики. По информации портала, за последние двое суток ВСУ уничтожили от восьми до двенадцати военных республики. Также имеются раненые.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, аналитик Александр Жилин указал на то, что «захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для России.
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