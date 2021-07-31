Военный эксперт Жилин: «захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для России

«Захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Александр Жилин, отечественный военный эксперт.
Киевские политики регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы в отношении их страны. Как отметил Жилин, России нет смысла «захватывать» соседнее государство. «Это дорого, невыгодно и бесперспективно», — подчеркнул аналитик.
Он указал на то, что в случае «захвата» РФ пришлось бы «кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой».
Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Валентин Гладких констатировал, что Украина не готова реинтегрировать неподконтрольную ей часть Донбасса.
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