Военный эксперт Жилин: «захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для России

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31 июля 2021, 11:15 Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, Mykola Tys / globallookpress.com

«Захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в беседе с журналистами озвучил Александр Жилин, отечественный военный эксперт.

Киевские политики регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях Москвы в отношении их страны. Как отметил Жилин, России нет смысла «захватывать» соседнее государство. «Это дорого, невыгодно и бесперспективно», — подчеркнул аналитик.

Он указал на то, что в случае «захвата» РФ пришлось бы «кормить огромное количество обездоленных людей и восстанавливать огромную территорию с разрушенной инфраструктурой».

Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Валентин Гладких констатировал, что Украина не готова реинтегрировать неподконтрольную ей часть Донбасса.

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