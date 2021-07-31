Киевский политолог Гладких: Украина не готова реинтегрировать территории ДНР и ЛНР

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31 июля 2021, 09:55

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Украина не готова осуществить реинтеграцию территорий, которые занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. На это указал киевский политолог Валентин Гладких.

По словам эксперта, «мы не готовы к реинтеграции», несмотря на то, что в Киеве заявляют об обратном. Гладких рассмотрел гипотетический сценарий, при котором «завтра» в ДНР и ЛНР «растворятся все боевики». В этом случае Украина не сможет реинтегрировать данные территории из-за слабости своей экономики, отметил процитированный «ПолитНавигатором» аналитик.

Ранее в субботу сообщалось, что военный эксперт Александр Жилин озвучил точку зрения, по которой республики Донбасса постигнет поражение, если они не будут отвечать на обстрелы украинской армии.

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