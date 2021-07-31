Военный аналитик Жилин: республики Донбасса постигнет поражение, если они не будут отвечать на обстрелы армии Украины

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31 июля 2021, 09:32 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР постигнет поражение, если они не будут отвечать на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Жилин, российский военный аналитик.

Специалист констатировал, что подразделения республик Донбасса в настоящий момент находятся «в тотальной обороне», им запрещено отвечать на обстрелы ВСУ, атакующих гражданскую инфраструктуру. По словам Жилина, в случае дальнейшего бездействия сил ДНР и ЛНР непризнанные государства ждет поражение.

Как отметил аналитик, военнослужащие Народной милиции республик «устают» от того, что им не дают возможности выполнять задачи по охране и обороне «жизненного пространства». «Это то, что нельзя сдать. Не будет этого пространства — все, всем смерть»,- спрогнозировал Александр Жилин.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, согласно которому в случае полноценного наступления ВСУ в Донбассе Киев ударит по ДНР и ЛНР по всей линии фронта.

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