Политолог Ищенко: в случае полноценного наступления ВСУ в Донбассе Украина атакует ДНР и ЛНР по всей линии фронта

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31 июля 2021, 08:32 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае полноценного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе они атакуют самопровозглашенные ДНР и ЛНР по всей линии фронта. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт указал на то, что зона конфликта на востоке Украины представляет собой небольшую территорию с небольшим участком линии разграничения. Если киевские войска перейдут в полноценное наступление, они атакуют противника на всей протяженности фронта, полагает Ищенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по ДНР и уничтожили четырех бойцов Народной милиции республики. Данный инцидент произошел накануне.

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