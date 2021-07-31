Политолог Ищенко: в случае полноценного наступления ВСУ в Донбассе Украина атакует ДНР и ЛНР по всей линии фронта

В случае полноценного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе они атакуют самопровозглашенные ДНР и ЛНР по всей линии фронта. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт указал на то, что зона конфликта на востоке Украины представляет собой небольшую территорию с небольшим участком линии разграничения. Если киевские войска перейдут в полноценное наступление, они атакуют противника на всей протяженности фронта, полагает Ищенко.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли новый удар по ДНР и уничтожили четырех бойцов Народной милиции республики. Данный инцидент произошел накануне.
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