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Армия Украины нанесла новый удар по ДНР и уничтожила четырех военных республики

, 07:51

Армия Украины нанесла новый удар по ДНР и уничтожила четырех военных республики
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по ДНР и уничтожили четырех военных республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Народной милиции самопровозглашенного государства.

Народная милиция проинформировала, что накануне днем представители 93-й бригады ВСУ атаковали из минометов село Петровское. Также киевские силовики обстреляли прибывший на место инцидента эвакуационный автомобиль.

В результате действий военных ВСУ погибли четыре бойца ДНР.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, британское издание The Financial Times написало, что подразделения России «могут развернуть наступление» на украинскую Новую Каховку, где начинается Северо-Крымский канал.

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