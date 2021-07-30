Financial Times: войска России «могут развернуть наступление» на украинскую Новую Каховку, где начинается Северо-Крымский канал

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30 июля 2021, 12:50

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Войска Российской Федерации «могут развернуть наступление» на украинскую Новую Каховку, где начинается Северо-Крымский канал. Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах британских СМИ.

Издание The Financial Times привело точку зрения начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, полагающего, что Москва захочет «захватить» Северо-Крымский канал и прилегающую территорию с целью связать Крым с самопровозглашенными республиками Донбасса. В процитированном материале прогнозируется, что войска РФ «могут развернуть наступление» на расположенную в Херсонской области Новую Каховку, где начинается канал.

Киевские и западные эксперты регулярно обвиняют Россию в «агрессивных» планах в отношении Украины. В Москве опровергают подобные заявления, ссылаясь на их бездоказательность.

Как сообщалось ранее в пятницу, политолог Ростислав Ищенко указал на то, что большая война может вспыхнуть на любом участке российской границы, кроме Финляндии.

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