Политолог Ищенко: большая война может разгореться на любом участке границы России, кроме Финляндии

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30 июля 2021, 12:02 Источник: «Украина.ру»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Большая война может разгореться на любом участке границы Российской Федерации, кроме Финляндии. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Как отметил эксперт, Соединенные Штаты, осознающие, что проигрывают глобальную конкуренцию России и Китаю, пытаются втянуть Москву в вооруженное противостояние с Европой. По мнению Ищенко, серьезный конфликт может вспыхнуть на любом участке границы РФ, кроме Финляндии. Живущие в комфорте финны «совсем не хотят, чтобы с их территории воевали», заявил аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что ветеран британской армии Брайан Клоули высказал прогноз, по которому любые попытки усиления конфронтации с Россией закончатся для НАТО фиаско.

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