Большая война может разгореться на любом участке границы Российской Федерации, кроме Финляндии. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.
Как отметил эксперт, Соединенные Штаты, осознающие, что проигрывают глобальную конкуренцию России и Китаю, пытаются втянуть Москву в вооруженное противостояние с Европой. По мнению Ищенко, серьезный конфликт может вспыхнуть на любом участке границы РФ, кроме Финляндии. Живущие в комфорте финны «совсем не хотят, чтобы с их территории воевали», заявил аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что ветеран британской армии Брайан Клоули высказал прогноз, по которому любые попытки усиления конфронтации с Россией закончатся для НАТО фиаско.
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