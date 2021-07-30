Ветеран британской армии Брайан Клоули: любые попытки усиления конфронтации с Россией закончатся для НАТО поражением

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2021, 11:32 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Sgt. Randis Monroe/Us Navy / globallookpress.com

Любые попытки усиления конфронтации с Российской Федерацией закончатся для Североатлантического альянса поражением. Соответствующий прогноз высказал ветеран армии Великобритании Брайан Клоули, в прошлом занимавший должность заместителя руководителя военной миссии ООН в Кашмире.

Согласно точке зрения Клоули, последние действия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО свидетельствуют о том, что Запад собирается и дальше двигаться в сторону полноценного вооруженного столкновения с Москвой. Ветеран, в частности, указал на то, что в настоящий момент усиленное присутствие войск альянса наблюдается в граничащих с Россией Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Брайан Клоули полагает, что блоку не стоит увеличивать степень конфронтации с РФ, поскольку любые попытки в этом направлении приведут лишь к фиаско. Как отметил эксперт, Москва обладает всеми необходимыми инструментами в военной области, чтобы, невзирая на недружественные шаги оппонентов, и дальше реализовывать свой курс и отстаивать национальные интересы.

Ранее в пятницу сообщалось, что экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов назвал «ерундой» российские ядерные подводные аппараты «Посейдон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости