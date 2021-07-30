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Бывший командующий Черноморским флотом Комоедов назвал «ерундой» российские ядерные беспилотники «Посейдон»

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Бывший командующий Черноморским флотом Комоедов назвал «ерундой» российские ядерные беспилотники «Посейдон»
Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом РФ, назвал «ерундой» российские ядерные подводные беспилотники «Посейдон». Высказывание Комоедова приведено в материале, размещенном в интернете.

«Беспилотники типа “Посейдона” - это вообще ерунда», - отметил процитированный «ПолитНавигатором» адмирал.

По его словам, чтобы применить аппарат в случае ядерной войны, необходимо «пройти океан», на что потребуется от семи до десяти суток. «За это время Земля прекратит свое существование», - констатировал Владимир Комоедов.

Также экс-командующий указал на то, что отправка в автономное плавание беспилотника, являющегося носителем оружия массового уничтожения, было бы рискованным.

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