Бывший командующий Черноморским флотом Комоедов назвал «ерундой» российские ядерные беспилотники «Посейдон»

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30 июля 2021, 10:10

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом РФ, назвал «ерундой» российские ядерные подводные беспилотники «Посейдон». Высказывание Комоедова приведено в материале, размещенном в интернете.

«Беспилотники типа “Посейдона” - это вообще ерунда», - отметил процитированный «ПолитНавигатором» адмирал.

По его словам, чтобы применить аппарат в случае ядерной войны, необходимо «пройти океан», на что потребуется от семи до десяти суток. «За это время Земля прекратит свое существование», - констатировал Владимир Комоедов.

Также экс-командующий указал на то, что отправка в автономное плавание беспилотника, являющегося носителем оружия массового уничтожения, было бы рискованным.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что вся территория Калининградской области может оказаться под угрозой ракетной атаки Соединенных Штатов из Польши.

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